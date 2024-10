Uma nova tomada de depoimento com o pai das gêmeas de Igrejinha, mortas em intervalo de oito dias sob condições ainda não esclarecidas, reforçou, de acordo com a Polícia Civil, a hipótese de que o genitor não possui relação com o desfecho trágico. Antônia e Manoela, falecidas aos seis anos, morreram durante socorro médico, nos dias 7 e 15 deste mês, com sinais de intoxicação.