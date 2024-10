A suspeita é de que veneno ou medicamentos tenham sido usados para assassinar as irmãs gêmeas Antonia e Manoela Pereira, de seis anos, em Igrejinha, no Vale do Paranhana. As duas morreram no intervalo de apenas oito dias – uma, dia 7, a outra dia 15. A mãe das meninas teve a prisão temporária decretada pela Justiça, a pedido da Polícia Civil, na manhã desta quarta-feira (16).