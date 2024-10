A Polícia Civil aguarda os resultados dos exames periciais para identificar a substância que causou as mortes das gêmeas Manoela e Antônia Pereira, de seis anos, em Igrejinha, no Vale do Paranhana. As irmãs morreram em um intervalo de oito dias por envenenamento. A principal suspeita é a mãe das meninas, Gisele Beatriz Dias, 42 anos, que segue presa no Centro de Custódia Hospitalar de Charqueadas.