A natureza bondosa e amorosa de Daiane Flores Souza Gomes, 40 anos, é uma característica destacada por familiares e amigos, que lamentam a sua partida. Amante de festividades, ela morreu no último sábado (9) na praia de Imbé, no Litoral Norte, fazendo o que tanto amava — confraternizar com pessoas próximas.