Com um sorriso farto estampado no rosto, Jardel Mendonça Ferreira, 27 anos, celebrou, orgulhoso, o ingresso oficial na Brigada Militar (BM). Natural de Santa Rosa, no noroeste do RS, ele foi um dos 399 alunos do Curso Básico de Formação Policial Militar (CBFPM) que se formaram nesta quinta-feira (14).