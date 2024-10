Um acidente envolvendo uma viatura do 4º Batalhão de Polícia de Choque da Brigada Militar, unidade estabelecida em Caxias do Sul, causou a morte de dois policiais militares na noite desta terça-feira (29). Outros dois brigadianos foram socorridos com ferimentos e conduzidos para atendimento médico. Internados no Hospital Pompéia, ambos passaram por exames e não apresentam risco de morte.