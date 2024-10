Uma empresa apresentou proposta em uma concorrência eletrônica realizada nesta terça-feira (29) para a construção do novo presídio de Alegrete, na Fronteira Oeste. Conforme a Secretaira de Sistemas Penal e Socioeducativo do governo do Estado, a oferta da Konpax Construções Ltda, de Fortaleza (CE), será avaliada.