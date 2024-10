Em Santa Catarina Notícia

Bombeiros de Imbituba encontram corpo de policial militar que atuava em Farroupilha e estava desaparecido há mais de uma semana

Joarles Wildelany dos Santos Silva, 27 anos, foi localizado cerca de 10 quilômetros do local em que se afogou. Policial sofreu o acidente durante as férias no Estado vizinho, enquanto viajava com a namorada para celebrar o aniversário

29/10/2024 - 16h52min Atualizada em 29/10/2024 - 17h09min