O caxiense Alziro Gonçalves Neto, 78 anos, está há 48 dias desaparecido em Cuiabá, no Mato Grosso. Desde o dia 11 de setembro, ele saiu de casa no bairro Tijucal para ir ao médico e não retornou mais. Na manhã do desaparecimento, ele tomou café em um estabelecimento comercial que costumava frequentar.