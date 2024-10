Equipes do Núcleo de Pessoas Desaparecidas da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e do Corpo de Bombeiros de Cuiabá iniciaram nesta segunda-feira (14) as buscas por Alziro Gonçalves Neto, 78 anos. O caxiense, que mora no Mato Grosso desde 2001, desapareceu no dia 11 de setembro, quando saiu de casa para uma consulta médica.