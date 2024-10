O caxiense Alziro Gonçalves Neto, 78 anos, está desaparecido há um mês. Segundo a família, ele foi visto pela última vez em Cuiabá, no Mato Grosso. Morador do bairro Tijucal, na capital mato-grossense, o aposentado saiu para uma consulta médica, apenas com as roupas do corpo e documentos.