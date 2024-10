Um dos principais atrativos turísticos da Região das Hortênsias fará uma parada programada no final de outubro. Está previsto para o dia 28 o fechamento do Parque do Caracol, em Canela, para obras de ampliação e melhorias. O espaço foi concedido ao Grupo Iter em 2022 por 30 anos, que planeja intervenções robustas no local, com o objetivo de melhorar a experiência dos visitantes sem perder a essência. A reabertura está prevista para março de 2025.