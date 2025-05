Apesar de redução na inadimplência, mais de 143 mil consumidores ainda têm contas em atraso em Caxias do Sul

Pessoas com idades entre 40 e 64 anos são as que possuem maior número de pendências, com 42,3%. Alencar Turella/CDL Caxias / Divulgação

Caxias do Sul registrou uma retração de -1,7% no número de inadimplentes em março, na comparação com o mesmo período do ano passado. Contudo, 143.155 consumidores ainda têm contas em atraso — 33,9% da população economicamente ativa. O levantamento é da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Caxias, com dados do SPC Brasil.

O valor médio das dívidas ficou em R$ 5.697. As pessoas com idades entre 40 e 64 anos são as com maior número de pendências, 42,3%, seguidas das de 25 a 39 anos (39,4%). O consumidor que tem entre 40 e 49 anos tem os passivos mais altos: R$ 6.403.

Quase três em cada quatro pessoas inadimplentes estão endividadas há mais de um ano, de acordo com a CDL Caxias: 74,3% — 106,3 mil. O número médio de dívidas é de 2,45 por pessoa.

O estudo também revela que os bancos são os principais credores, com a concentração de 66,7% das dívidas. Depois, vêm contas de água e luz (9,9%) e comércio (9,7%).

Ainda segundo a CDL Caxias, no mês de fevereiro de 2025, houve alta de 1,1% e no acumulado do ano.

Raio-X

143.155 pessoas físicas com dívidas no SPC Brasil (33,9% da população economicamente ativa do município, segundo o IBGE, ou seja, acima dos 10 anos);

-1,7% inadimplentes em março de 2025, em relação a março de 2024;

2,45 dívidas em atraso, em média, por consumidor;

R$ 5.697 é o valor médio das pendências, por pessoa;

Adultos entre 40 e 49 anos têm o maior valor médio de dívidas (R$ 6.403);

66,7% dos débitos são em bancos;

106,3 mil pessoas possuem dívidas com atrasos há mais de um ano.

Como limpar o nome

Consumidores interessados em consultar seu CPF ou quitar dívidas no SPC Brasil podem fazer de duas formas gratuitas, digital ou presencial: