Empresas de Caxias podem se cadastrar para o Dia Livre de Impostos até dia 27

Empresas de Caxias podem se cadastrar para o Dia Livre de Impostos. Camila Ruzzarin / MCom Comunicação

Empresas dos setores de comércio, serviço e indústria de Caxias do Sul podem se cadastrar até o dia 27 para participar do Dia Livre de Impostos (DLI), promovido pela CDL Jovem.

As inscrições gratuitas devem ser feitas no site da campanha e para aderir não é preciso ser associado da entidade. A ação ocorre no dia 29 de maio, simultaneamente em todo o Brasil, e os negócios que participarem receberão kit de divulgação, que inclui folders, balões, adesivo de identificação, etiquetas de preço e outros materiais promocionais.

Para integrar a mobilização nacional, é necessário oferecer pelo menos um item com desconto de 33%, o que simboliza a carga tributária média sobre bens e serviços no país. A ação visa chamar a atenção para a alta carga tributária no país.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), o brasileiro médio precisa trabalhar 149 dias por ano para pagar seus impostos.

Sobre o DLI