"A Feira do Livro é o grande momento de envolvimento da comunidade com as livrarias", diz vice-presidente da Associação de Livreiros Caxienses

O momento mais importante do ano para os livreiros de Caxias chega ao fim neste domingo (13). Não apenas pela venda, mas pelo contato que a Feira do Livro proporciona com os leitores. A programação com palestras, bate-papos, sessões de autógrafos e contação de histórias leva à Praça Dante Alighieri um público que, talvez, não esteja tão acostumado a frequentar livrarias.