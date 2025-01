Sindicato da indústria moveleira de Bento Gonçalves firma parceria com entidade norte-americana

Representantes da NKBA estarão em Bento Gonçalves para conhecer indústrias do polo e visitar a Movelsul Brasil, que ocorrerá entre os dias 17 e 20. Carlos Ferri / Divulgação

Entre os três principais importadores do polo moveleiro da Serra desde 2019, Estados Unidos estará ainda mais próximo da região. O Sindicato das Indústrias do Mobiliário de Bento Gonçalves (Sindmóveis) firmou um acordo de cooperação internacional com a National Kitchen & Bath Association (NKBA), principal associação comercial do mundo para o setor industrial de cozinhas e banheiros.

A parceria estratégica permitirá aumentar a geração de negócios e a competitividade das indústrias do polo com um olhar de cooperação e intercâmbio de informações entre os dois mercados.

— As principais marcas de móveis do Brasil estão localizadas aqui, grande parte produzindo itens para cozinha e banheiro, justamente o nicho que a NKBA representa, então essa aproximação com certeza vai trazer bons resultados — destaca Cleberton Ferri, diretor Internacional do Sindmóveis.

As ações entre Sindmóveis e National Kitchen & Bath Association iniciam com um evento virtual exclusivo para os associados neste mês. No encontro, irão conhecer o Global Connect, um programa que busca facilitar o entendimento entre os mercados norte-americano e brasileiro. Em fevereiro, representantes da NKBA estarão em Bento Gonçalves para conhecer indústrias do polo e visitar a feira Movelsul Brasil, que ocorrerá entre os dias 17 e 20.

Em 2024, Estados Unidos transacionou mais de 11,7 milhões de dólares com as fábricas do polo moveleiro de Bento, totalizando 19,1% do total exportado entre janeiro e dezembro.