Em um momento onde a indústria do Rio Grande do Sul tenta sair do vermelho e engatar recuperação, o setor moveleiro tem destaque na busca por tração. Com peso importante na categoria, o ramo de fabricação de móveis acumula alta de 8,9% em 2024, segundo pesquisa de desempenho da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs).