Economia do RS dá sinais de recuperação após enchente, mas crescimento a longo prazo segue como desafio

Três meses após as enchentes que afetaram — em maior ou menor proporção — 471 das 497 cidades gaúchas, surgem os primeiros sinais de que a economia do Estado possa estar de volta à normalidade. Indicadores positivos de emprego, renda, arrecadação, comércio e indústria, por exemplo, tiram o foco do passado e voltam a direcionar as atenções para fatores capazes de garantir crescimentos mais sustentáveis para a atividade local ao longo do tempo.