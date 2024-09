Novo recorde Notícia

Em edição marcada pela retomada, Expointer supera R$ 8 bilhões em negócios

Mesmo com dificuldades no setor agropecuário após a enchente, comercialização no parque Assis Brasil surpreendeu e superou cifra passada

01/09/2024 - 16h33min Atualizada em 01/09/2024 - 18h11min