O sabor aguardente da cachaça este ano tem o gosto dolorido da lembrança para Igor Longaray, 27 anos. O produtor é um dos milhares de gaúchos que amarguraram as perdas e os rastros de destruição deixados pela enchente no Rio Grande do Sul. Mesmo assim, vieram para a Expointer, em Esteio, dispostos a vencer os desafios pessoais e profissionais da atividade agropecuária e a mostrar a força dos agricultores.