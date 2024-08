47ª Expointer começa com uma marca já estabelecida

Mais do que nos discursos, são nas histórias de quem faz a Expointer que se encontram exemplos concretos da superação pós-catástrofe climática. Entre produtores, expositores e até mesmo em estruturas do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, a tragédia deixou marcas que exigirão uma mobilização contínua para que a reconstrução possa ser considerada completa. O que não impede, no entanto, a motivação para a participação na 47ª edição da feira.