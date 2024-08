Naqueles terríveis dias de maio — em que o Rio Grande do Sul ficou debaixo d’água, sem aeroporto, sem trem e com o Parque Asis Brasil alagado — quem dissesse que a Expointer se realizaria na data tradicional seria chamado de louco. O mais tradicional evento do agronegócio gaúcho esteve mesmo ameaçado de não sair.