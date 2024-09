Os ponteiros do relógio não tinham marcado 10h e o transportador de animais Milton Oyarzabal já estava com carne no fogo. Suculentos pedaços de vazio, linguiça calabresa e pimentão verde repousavam sobre uma grelha em cima de um braseiro, no meio dos estandes da Expointer 2024, em Esteio. À medida em que os pedaços ficavam prontos, ele beliscava, oferecendo também aos visitantes.