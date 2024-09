Mercado de trabalho Notícia

RS abre 6,7 mil vagas com carteira em julho, primeiro resultado positivo após a enchente

Movimento ocorre após sequência de dois meses com mais demissões do que contratações no Estado. Nos setores, serviços, construção e comércio lideram com os maiores saldos. Apenas a agropecuária ficou no vermelho

28/08/2024 - 16h07min Atualizada em 28/08/2024 - 18h37min