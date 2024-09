Com recuperação pós-enchente, setor de construção registra o maior número de vagas abertas em julho desde 2020

Em um ambiente de recuperação pós-enchente, a construção civil foi um dos impulsionadores das contratações no Rio Grande do Sul em julho. Segundo ramo com maior número de vagas com carteira assinada e responsável por quase um terço dos empregos gerados em julho, o setor anotou o melhor desempenho para esse mês nos últimos cinco anos no Estado. Necessidade de recompor imóveis, estradas e demais itens de infraestrutura ajuda a explicar esse movimento, segundo especialistas. Para os próximos meses, enxergam espaços para novos saltos nas contratações diante do avanço em obras estruturais.