Gaúcha que desmistifica produtos "wellness", skatista lendário e fundadora do Magazine Luiza: veja alguns nomes do Gramado Summit

Luiza Trajano será uma das palestrantes no evento que ocorre em Gramado. Assesoria / Divulgação

Já estão à venda os ingressos para participar da edição de 2025 da Gramado Summit, um dos maiores eventos de inovação do Sul do Brasil. Será no Serra Park, entre os dias 4 e 6 de junho. Os bilhetes estão disponíveis no site oficial.

Leia Mais Gramado Summit: 8 razões para aproveitar a 8ª edição

Esta será a oitava edição do encontro que reúne, desde 2017, nomes de destaque (no mundo real e nas redes sociais), além de exemplos de sucesso para dividirem experiências do mercado.

Os dias e horários das conversas com os palestrantes ainda não foram divulgados, mas todos os nomes já estão disponíveis no site oficial. Neste ano — como nos últimos — há opções para todos os tipos de públicos. Luiza Helena Trajano, presidente da Magazine Luiza, é um dos destaques. Ela é uma das empresárias mais influentes do Brasil, além de ser líder do grupo Mulheres do Brasil.

Além dela, outra mulher que deve lotar o espaço principal é a gaúcha Mari Krüger. Sucesso nas redes sociais, ela é bióloga de formação e ficou famosa mesmo depois de, de forma didática, desmistificar mitos "vendidos" por influenciadores, como os chamados produtos "wellness" (gominhas pra crescer cabelo, super cafés, etc).

Nomes ligados ao esporte também estarão na Gramado Summit. É o caso do carioca Bob Burnquist, considerado a maior referência do skate no Brasil. Integrante do Hall da Fama do skate desde 2010, Bob começou a andar sobre as quatro rodinhas no final da década de 1980, em São Paulo.

Ice Blue, do Racionais MC's. Netflix / Divulgação