Neste domingo (27) completou uma semana do desaparecimento do brigadiano Joarles Wildelany dos Santos Silva, de 27 anos. O policial integra o 36º Batalhão da Policia Militar de Farroupilha e foi visto pela última vez na Praia do Rosa, em Imbituba (SC), onde passava as férias com a namorada. O casal viajou para o litoral catarinense para celebrar a passagem dos aniversários. Ambos completaram 27 anos no início de outubro.