17º Casamento Comunitário ocorre neste sábado, em Caxias do Sul

A 17ª edição do Casamento Comunitário de Caxias do Sul será realizada neste sábado (7), às 14h, na Vila Olímpica da Universidade de Caxias do Sul (UCS). O evento contará com a participação de 72 casais que formalizarão sua união em uma cerimônia coletiva promovida pela prefeitura, Poder Judiciário, União das Associações de Bairros (UAB) e a UCS.