Com shows e gastronomia, Natal nos Vinhedos começa nesta sexta em Bento Gonçalves

Em 2023, mais de 15 mil pessoas prestigiaram o evento. Natana Fontes / Divulgação

Chegando à sua 3ª edição, o Natal dos Vinhedos de Bento Gonçalves começa nesta sexta-feira (6) com uma programação musical e gastronômica em meio às videiras no Vale dos Vinhedos. Com entrada gratuita, o evento ocorre nos dias 6, 7, 13, 14, 20 e 21 de dezembro, sextas-feiras e sábados, em frente à vinícola Miolo, no km 21 da RS-444 no Vale dos Vinhedos.

A programação musical começa sempre a partir das 19h no palco que será montado no meio da plantação. Passarão por lá artistas como Claus e Vanessa (7 de dezembro), Rodrigo Soltton (20 de dezembro) e Trebbiano (14 de dezembro). A recepção fica por conta dos DJs Nairo Orlandi e Fabiano Oliveira, comunicadores da Rádio Atlântida.

Já a partir das 20h45min, o público poderá conferir espetáculos temáticos: Meu Presente de Natal, no dia 6, Natal Branco, no dia 7, Notas de Natal, no dia 13, História de Natal, no dia 14, e Um Encanto de Natal, no dia 21. No dia 20, Dirceu Pastori e Banda apresentam canções da cultura italiana.

Também haverá espaço kids com brinquedos infláveis. Há previsão de chuva, mas o evento está mantido.

Opções de enogastronomia

Vinícolas e empreendimentos gastronômicos de Bento Gonçalves, Monte Belo do Sul e Santa Tereza oferecem ao público comidas e bebidas típicas da Serra. As vinícolas Miolo e Wine Garden, Spa do Vinho, Cooperativa Vinícola Aurora, Casa Valduga e Maison Forestier terão um espaço exclusivo para comercialização de seus produtos.

Além deles, o público também poderá garantir produtos das vinícolas Boutique Lidio Carraro, Dom Cândido, Pizzato, Amitié, Audace, Peculiare, Della Mastela e Di Bartolomeu, de Bento Gonçalves.

De Santa Tereza, as vinícolas Dalpubel, Renascer, Berra & Corbelini e Casa Mia também estarão presentes. De Monte Belo do Sul, marcam presença as vinícolas Seis Mãos, Vinhos Pasquali, Adega Giovanni Tasca e Monte Bello.

Para quem quiser aproveitar a culinária da Serra, a gastronomia será por conta das cozinhas do Pipas Terroir, Di Bartolomeu, Giordani Gastronomia, Queijaria Valbrenta, Condê Gastronomia, Butique do Doce, Armazém Saudável, Crepe Vino Creps, Posto Giardino 15, Sabrage Jardim, Bocadinha Mini Salgados, Mondê Chocolates, Tratoria da Ana e Fornello di Luccia – junto ao Sabores de Santa e Restaurante e Lancheira da Fofa, de Santa Tereza, e Casa Biasotto, Espetinhos do Balakinha, Nonna Metilde, Senzafine e Bello Sapore, de Monte Belo do Sul.

O Natal dos Vinhedos integra a programação da Festa Nacional do Vinho, realizada pelo Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves. A promoção é do Grupo RBS e da Prefeitura de Bento Gonçalves.

Como chegar

Os visitantes de Bento Gonçalves ou de outros municípios podem usar a Estação Férrea como base para se deslocar até o Natal nos Vinhedos. Durante os seis dias do encontro, transfers serão disponibilizados para o transporte de ida e volta ao evento. O serviço custará R$ 25 para os dois trechos.

As saídas, assim como os retornos, ocorrem em três horários, facilitando a organização dos grupos. Os ônibus de ida partirão às 18h45min, às 19h45min e às 20h30min. Já os de volta estão programados para as 21h30min, 22h30min e 23h30min.

Confira a programação completa

Dia 6 de dezembro (sexta-feira)

19h - DJ Fabiano Oliveira, comunicador da Rádio Atlântida

DJ Fabiano Oliveira, comunicador da Rádio Atlântida 19h30min - Orquestra de Câmara de Bento Gonçalves e Coral da Casa das Artes

Orquestra de Câmara de Bento Gonçalves e Coral da Casa das Artes 20h45min – teatro musical Meu Presente de Natal (projeto Darte)

Dia 7 de dezembro (sábado)

19h - DJ Nairo Orlandi, comunicador da Rádio Atlântida

- DJ Nairo Orlandi, comunicador da Rádio Atlântida 19h30min – Claus e Vanessa

– Claus e Vanessa 20h45min – Show musical Natal Branco (projeto Darte)

Dia 13 de dezembro (sexta-feira)

19h - DJ Nairo Orlandi, comunicador da Rádio Atlântida

DJ Nairo Orlandi, comunicador da Rádio Atlântida 19h30min - Farina Brothers

- Farina Brothers 20h45min – Show Notas de Natal, Orquestra Salvagni Big Band

Dia 14 de dezembro (sábado)

19h - DJ Nairo Orlandi, comunicador da Rádio Atlântida

- DJ Nairo Orlandi, comunicador da Rádio Atlântida 19h30min - Trebbiano

- Trebbiano 20h45min - História de Natal (grupo Gemp)

Dia 20 de dezembro (sexta-feira)

19h - DJ Fabiano Oliveira, Comunicador da Rádio Atlântida

DJ Fabiano Oliveira, Comunicador da Rádio Atlântida 19h30min - Rodrigo Soltton

- Rodrigo Soltton 20h45min - Dirceu Pastori e Banda

Dia 21 de dezembro (sábado)