Obra da UBS Mariani, em Caxias do Sul, deve ser finalizada até abril de 2025

A obra de reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) Mariani deve ser entregue à comunidade até abril de 2025. Após ser paralisada em julho, a reforma foi retomada no início de outubro, por outra empresa contratada por dispensa de licitação. A BJ Queiroz Engenharia e Construções Ltda, de Caxias do Sul, é a nova responsável pela execução.

Em entrevista ao programa Gaúcha Hoje, da Rádio Gaúcha Serra, no dia 28 de outubro, o recém reeleito prefeito Adiló Didomenico afirmou que seria "questão de 10 a 15 dias para (a UBS) ser aberta, porque eles estavam ultimando a parte elétrica e hidráulica. Ela está bem adiantada". No entanto, conforme o contrato firmado com a nova empresa, o prazo é de 180 dias.

Relembre o caso

O contrato entre a prefeitura de Caxias do Sul e a Construtora Borin Ltda, que executava a reforma da UBS Mariani, foi rescindido no dia 16 de julho. A empresa não conseguiu manter os serviços contratados porque teve as contas bloqueadas em função de uma decisão judicial de uma ação antiga. A empresa foi multada e está impedida de participar de licitações com o município, conforme prevê o contrato.