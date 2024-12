Van que realizava transporte clandestino de estudantes é flagrada em escola de Caxias do Sul

Fiat Ducato foi flagrado realizando transporte clandestino em Caxias do Sul. Fiscalização de Trânsito / Divulgação

Uma nova ocorrência de transporte escolar clandestino foi flagrada em Caxias do Sul nesta terça-feira (3), de acordo com a Fiscalização de Trânsito. Uma van irregular foi autuada próximo a Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Jardelino Ramos, no bairro Presidente Vargas. Sete crianças estavam a bordo.

Conforme a assessoria da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (Smttm), foi verificado que um Fiat Ducato, que fazia esse serviço clandestino, não estava adesivado com a tradicional faixa de "transporte escolar". Os fiscais também analisaram que a lataria estava amassada e os faróis soltos.

Ainda como descreve a assessoria, internamente não havia a segurança necessária para os estudantes. Os cintos de segurança estavam danificados e eram afivelados com prego e parafuso. Além disso, os bancos estavam rasgados e parte do forro do teto havia caído. Problemas também foram identificados nas travas das portas do veículo, que estavam com o metal aparente.

Com a identificação do transporte irregular, os fiscais acionaram um motorista cadastrado para levar as crianças até as escolas. O condutor do Ducato foi autuado e o veículo recolhido a um depósito.

Conforme a assessoria da secretaria, os veículos utilizados para esse serviços devem estar cadastrados junto à pasta, com certidões aprovadas pelo poder público. A situação cadastral dos prestadores desse serviço pode ser conferida pelo site da prefeitura de Caxias do Sul.

Outros casos

Em novembro, pelo menos dois casos semelhantes foram verificados. No início do mês, a fiscalização flagrou uma motorista realizando o serviço de forma irregular com uma Chevrolet Zafira, no bairro Santa Fé.