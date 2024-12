Prefeitura de Caxias negocia desapropriações para interligar ruas do bairro Cruzeiro

A estimativa é de que a obra custe cerca de R$ 350 mil. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A prefeitura de Caxias do Sul tem planos de interligar as ruas Rodrigues Alves e Antônio Broilo, duas das mais importantes do bairro Cruzeiro. Para isso, negocia desapropriações com proprietários de dois de um total de sete imóveis que terão que abrir espaço para a via. A medida está prevista em um decreto de utilidade pública assinado no dia 11 de novembro.

A Rua Rodrigues Alves é a principal via de entrada no bairro Cruzeiro, enquanto que a Rua Antonio Broilo permite o acesso a São Luiz da 6ª Légua e ao bairro De Zorzi, além de localidades do interior. O projeto de interligação é proposto pelo Plano de Mobilidade (Planmob) e prevê extensão de 200 metros da Rodrigues Alves.

Atualmente, quem trafega na Rua Rodrigues Alves e pretende seguir em direção ao De Zorzi, precisa converter à esquerda na Rua Mariano Mazzochi e depois à direita na Rua Luiz Michelon. Em seguida, é necessário aguardar em um recuo para, então, acessar a Antônio Broilo. Com a interligação das vias, não será necessário utilizar a Mariano Mazzochi e a ligação das vias ocorrerá junto à Luiz Michelon.

De acordo com a secretária do Planejamento de Caxias, Margarete Bender, outro decreto de utilidade pública já havia sido emitido há cinco anos, mas o prazo estabelecido já havia vencido. Por conta disso, o município decidiu renovar o instrumento jurídico. Ao todo, é necessária a desocupação de dois terrenos e partes de cinco lotes do quarteirão formado pelas ruas Mariano Mazzochi, Luiz Michelon, Dionísio Lorandi e Rodrigues Alves.

— A partir da titulação dos imóveis se tem condições de fazer o investimento — destaca Margarete.

A estimativa é de que a obra custe cerca de R$ 350 mil. O Planmob recomenda a realização entre três e cinco anos, o que é considerado médio prazo. No entanto, a data das obras vai depender das negociações com os proprietários dos imóveis e da disponibilidade de recursos, entre outros fatores.