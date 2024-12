Tema de destaque na campanha eleitoral deste ano, a construção de viadutos é uma demanda da população de Caxias para acabar com congestionamentos em pontos de gargalo no trânsito. A cobrança costuma vir acompanhada da lembrança da falta de projetos do tipo desde 2009, quando foi inaugurado a última elevada construída na cidade: o viaduto Campo dos Brugres, ao lado da atual EPI Floresta.