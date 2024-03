Um dos principais projetos de infraestrutura de Caxias do Sul nos últimos anos, o viaduto da BR-116 com a Perimetral Norte depende de recursos federais para virar realidade. Parte de um pacote de propostas consideradas estruturantes para cidade, a obra foi cadastrada duas vezes no Departamento Nacional de Infraestrutura dos Transportes (Dnit) e uma no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) na esperança de ser contemplada. Somente no PAC, o valor pleiteado é de R$ 70 milhões.