Na manhã deste sábado (2) foi liberada a primeira etapa da obra do novo acesso ao bairro Serrano pela BR-116, em Caxias. Os condutores que trafegam pela rodovia federal no sentido da Universidade de Caxias do Sul (UCS) a Ana Rech agora acessam o bairro pela Rua Francisco Cesar Mazzochi, em frente à empresa Marelli.