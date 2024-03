Abrem na próxima segunda-feira (4) as inscrições para a oficina Mecânica de Batom, em Caxias do Sul. Projeto gratuito realizado pela Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM), será realizado no dia 11, às 19h, na SMTTM. Para se inscrever é necessário enviar um e-mail para escolatransito@caxias.rs.gov.br com nome completo, telefone para contato e o número do RG.