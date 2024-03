Neste sábado (2), em Caxias do Sul, haverá bloqueios no trânsito nas ruas do entorno do Estádio Alfredo Jaconi por conta jogo entre o Juventude e Internacional, que começa às 16h30min, pela última rodada da fase classificatória do Gauchão. Quatro cruzamentos serão bloqueados a partir das 11h e a liberação deve ocorrer por volta das 19h.