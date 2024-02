O Juventude entra em campo no próximo sábado (2), às 16h30min, diante do Inter pela última rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho. O jogo é importante para o Juventude se firmar entre os quatro primeiros do Gauchão. Assim, o alviverde decidirá o jogo único das quartas de final no Estádio Alfredo Jaconi. Contudo, em caso de resultado negativo, a equipe pode terminar em sétimo lugar.