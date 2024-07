O contrato entre a prefeitura de Caxias do Sul e a Construtora Borin Ltda, que executava a reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) Mariani, foi rescindido nesta quarta-feira (16). A empresa não conseguiu manter os serviços contratados porque teve as contas bloqueadas em função de uma decisão judicial de uma ação antiga. A empresa será multada e pode ficar impedida de participar de licitações com o município, conforme prevê o contrato.