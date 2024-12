UCS promove ação gratuita de prevenção ao câncer de pele neste sábado, em Caxias

Em casos de suspeita de câncer haverá orientação para a realização de biópsia. Peakstock / stock.adobe.com

Com intuito de alertar a população sobre os riscos dos tumores de pele, o Centro Clínico da Universidade de Caxias do Sul realiza no próximo sábado (7), das 9h às 15h, uma ação de prevenção e diagnóstico do câncer de pele.

No mutirão serão disponibilizadas à comunidade 200 consultas gratuitas com dermatologistas. A iniciativa ocorre no bloco 15 (Rua Ernesto Graziotin, 29, bairro Petrópolis), em Caxias do Sul.

