Lançamento do projeto Casa Arte Sesc em Porto Alegre e mais destaques da agenda cultural desta quarta-feira 

Restaurado, o Casarão dos Bina, em Gravataí, é uma das duas sedes das ações do Casa Arte Sesc.

Na Capital, a sede ficará junto ao Museu da Cultura Hip Hop RS , na Vila Ipiranga, e o evento de abertura ocorre nesta tarde, a partir das 15h. O local ofertará oficinas de breaking dance, DJ, graffiti e MC/rap, elementos que compõem a cultura hip-hop. Serão 300 vagas, disponibilizadas para pessoas com idades entre 10 e 24 anos. As atividades são sempre gratuitas e oferecem certificado de conclusão.

Já em Gravataí, a sede está localizada no Casarão dos Bina (Rua Annibal Carlos Kessler, 152), bairro Moradas do Sobrado. A abertura da unidade foi na última sexta-feira (30). Nesse espaço, as formações têm foco em artes visuais, vivências em dança, teatro e circo, sonoridades, práticas de leitura e escrita criativa. São 280 vagas, disponibilizadas para crianças entre seis e 14 anos.