Associação Gaúcha de Supermercados anuncia vencedores de tradicional premiação do setor; veja quem são os agraciados

Presidente da Agas, Antônio Cesa Longo. Mathias Boni / Agência RBS

A Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) anunciou nesta terça-feira (3) os vencedores do troféu Carrinho Agas 2024, tradicional premiação anual do setor. Neste ano, entre empresas e personalidades, serão 42 agraciados com a distinção (veja a lista completa abaixo), em comparação aos 37 da edição passada. Os homenageados receberão o prêmio em cerimônia a ser realizada em 10 de dezembro, às 19h, no Grêmio Náutico União, em Porto Alegre.

Esta será a 41ª edição do Carrinho Agas, realizado pela entidade desde 1984. A definição dos vencedores contou com a participação de 192 empresários do ramo supermercadista, em processo seletivo que durou três meses. Segundo a Agas, foram utilizados como critérios de votação aspectos como share de mercado, cumprimento de prazos de entrega, relacionamento com o varejo, capacidade de inovação e baixos índices de ruptura.

— Todos os agraciados foram eleitos pelos supermercados por ajudarem a levarmos produtos mais econômicos e saudáveis para as mesas, além de oportunizar o crescimento de toda a cadeia através do trabalho — afirma o presidente da Agas, Antônio Cesa Longo.

O aumento do número de agraciados na edição deste ano se deve à ampliação de categorias para personalidades premiadas. Além dos tradicionais prêmios de “Gerente do Ano”, “Personalidade Pública” e “Reconhecimento AGAS”, a entidade outorgará, pela primeira vez, novas distinções a lideranças de diferentes segmentos.

As novas categorias são “Troféu Superação”, que homenageará o CEO do Grupo RBS, Claudio Toigo Filho; “Prêmio Centenário”, destinado ao empresário e esportista Anton Karl Biedermann; “Destaque AGAS Mulher”, para a supermercadista Rosane Áxila Roxo, de Camaquã; e “Mérito Editorial”, concedida ao diretor de redação do Correio do Povo, Telmo Ricardo Flor.

— Tivemos, aqui no Estado, um momento de superação, e superação acontece só com o trabalho de muita gente. Então, por isso que o número de categorias, de reconhecimentos, aumentou, porque muita gente se doou — reforça Antônio Cesa Longo.

Complementando os prêmios dedicados a personalidades, a Agas destinará a Medalha Marcello Zaffari, maior honraria concedida pela entidade, a um empresário gaúcho e outro paranaense. O primeiro agraciado com a distinção é Augusto De Césaro, diretor-presidente da Unidasul Distribuidora Alimentícia, que opera os supermercados da bandeira Rissul e Macromix. O segundo é Everton Muffato, diretor do Grupo Muffato, com origem em Cascavel (PR).

Entre as empresas agraciadas neste ano, 68% são gaúchas. Os estreantes desta edição são o Frigorífico Callegaro, de Santo Ângelo, campeão na categoria “Melhor fornecedor de carne bovina”, e a marca Del Valle, premiada como “Melhor fornecedora de sucos”.

Com os prêmios deste ano, os maiores campeões históricos do Carrinho Agas são a Nestlé (38 troféus), a Coca-Cola (37 prêmios) e a gaúcha Girando Sol (32 troféus).

Festas de final de ano animam setor

As festas de fim de ano tradicionalmente representam um período de boas vendas para o setor supermercadista. De acordo com projeção da Agas, cerca de 20% dos valores injetados na economia pelo 13º salário deverão ficar nos caixas do segmento.

Ainda de acordo com estimativa da entidade, as vendas do período neste ano devem crescer 6% em relação às festas em 2023. Os principais produtos comercializados nestas semanas devem ser itens como aves, carne suína, espumantes, panetones, lentilhas e frutas secas.

Veja a lista completa de vencedores do Carrinho Agas 2024