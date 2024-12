À primeira vista, da BR-386, a loja Verytel aparenta ser um pequeno estabelecimento que comercializa itens natalinos. Quem decide parar na beira da estrada e adentrar o espaço localizado no km 411, na altura de Vendinha, em Triunfo, entretanto, se surpreende ao encontrar um universo natalino pelos quatro andares do local.

A expressão no rosto dos clientes quanto observam as cores e os elementos característicos da data é o que encanta Juliana Turossi, 25 anos, designer e proprietária da loja que permanece aberta durante o ano inteiro.

— Dá muito gosto de ver o brilho no olhar das pessoas. Porque realmente eles se surpreendem com a estrutura que nós temos aqui. Sempre tentamos investir mais e mais para realmente tocar as pessoas. E é claro, tem opções para o Natal, ao infinito e além — destaca.

Pinheiros, guirlandas, presépios, bolas das mais diversas cores e tamanhos e enfeites que se movimentam preenchem todos os espaços disponíveis. A cada novo pavilhão, uma nova surpresa. Entre os artigos mais inusitados estão árvores invertidas, coloridas e feitas de guirlanda.

A loja costuma receber clientes de todo o Estado. Na manhã desta terça-feira (3), a pensionista Helena Schwertner, 82 anos, fazia compras no local com a família. A moradora de Lajeado, no Vale do Taquari, perdeu quase toda a decoração natalina – que incluía mais de 300 Papais Noéis – na enchente, e agora busca repô-la.

— Eu já comprei tudo, o pinheiro, muita coisa. Agora eu quero o pinheiro ao contrário — contou a Zero Hora, comentando sobre o item diferenciado que adquiriu na loja: um globo de neve, com o trenó do Papai Noel, que gira a exibe a mensagem “Feliz Natal”.

A decoração de sua casa é temática: na cozinha, há Papais Noéis cozinhando. No banheiro, ele está no papel higiênico, na saboneteira e tomando banho. Helena tinha até mesmo um Papai Noel que roncava, no quarto. Apesar do marido ter falecido no dia do Natal, a mãe de quatro filhos buscou manter viva a tradição.

— Toda a vida foi isso. Desde o tempo de criança, a mãe já fazia, então continua. Os docinhos de Natal, antigamente a gente fazia — recorda.

Empolgada para as festividades deste ano, Helena costuma frequentar a loja durante o período que antecede o Natal e também em outros datas comemorativas.

— Quem não gosta disso aqui? É tudo de bom. Nós viemos todo ano. Páscoa e Natal. Há anos a gente vem aqui. É linda demais.

— A gente vem aqui e não quer mais ir embora — complementou a filha Ana Luísa Schwertner, 62, professora.

Moradora de Lajeado, no Vale do Taquari, Helena Schwertner, 82 anos, buscava comprar novos enfeites, após ter perdido os antigos na enchente de maio. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Natal durante o ano inteiro

A loja começou como um bazar, em 1995, expandindo com um showroom de Natal em 2009, devido à paixão familiar pela data. Os clientes gostaram e, em 2015, houve um “boom” na procura – desde então, a cada ano, o movimento vem crescendo. O espaço foi acompanhando a demanda e aumentando aos poucos, até chegar à estrutura atual – que será ampliada no próximo ano, adianta Juliana. Atualmente, a festividade é o carro-chefe do negócio.

A fábrica que produz os artigos é da família da proprietária e está localizada na mesma cidade. A Verytel (uma homenagem à Verenice, mãe de Juliana e fundadora da loja), por sua vez, além de vender os itens, oferece o serviço de decoração de guirlandas e pinheiros na loja – cerca de cinco árvores são decoradas no local a cada final de semana.

Juliana Turossi, 25 anos, é proprietária da loja fundada pela mãe, Verenice. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Embora esteja mais concentrada de setembro a dezembro, há demanda o ano todo de pessoas buscando garantir a decoração, conforme a proprietária. O estabelecimento também conta com um pequeno bazar, porém, são as vendas relacionadas ao Natal que sustentam o funcionamento da loja pelo restante do ano.

— Em setembro, o pessoal que já é doido pelo Natal já começa, e é assim que a gente gosta. Acaba tendo pessoas comprando aqui dia 28 de dezembro, dia 2 de janeiro, e o ano todo. Às vezes, é Páscoa, e o pessoal está comprando para o Natal — relata Juliana.

A parte preferida da jovem empresária ao atender os clientes é ouvir as histórias e as tradições de cada família – e saber que a decoração, não importa o tamanho ou valor, serão utilizadas por anos.

Boas perspectivas de vendas

Com a enchente histórica deste ano tendo afetado milhares de gaúchos, havia o receio de que os negócios pudessem ser afetados. A procura para o Natal começou um pouco mais tarde, com grande demanda somente em novembro. Apesar de tudo, o movimento é maior do que o registrado no mesmo período do ano passado.

— Eu acredito que, por mais que as pessoas tenham perdido tudo, o Natal tem aquele significado e aquele poder de trazer de volta e de realmente reunir a família. Então, por mais que neste ano seja uma árvore pequena, uma guirlanda, uma decoração, uma coisa mais simples, já traz toda a magia do Natal e a esperança de que vão ter dias melhores — pontua.

Em 2025, Juliana projeta que a decoração de novas peças deve começar próximo à Páscoa, devido à alta demanda. Além do Natal, a loja também vende guirlandas e enfeites para outras datas temáticas, como Páscoa e Dia dos Namorados, em menores volumes.

Loja também vende artigos temáticos de outras datas comemorativas, como a Páscoa. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Período movimenta a economia gaúcha

A Verytel mantém uma equipe fixa, que é reforçada por meio de contratos temporários nos finais de semana do final do ano, quando o movimento na loja triplica. Para conseguir atender à alta demanda, as empresas costumam adotar essa estratégia.

Neste ano, 46% dos estabelecimentos tinham a intenção de contratar funcionários temporários para esse período do ano, segundo pesquisa da Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS).

As contratações nesta modalidade acontecem principalmente até o mês de novembro. Elas devem representar um incremento de 63,7% na força de trabalho desses estabelecimentos – que pretendiam contratar, em média, uma quantidade levemente superior à do ano passado. Já o encerramento previsto dos contratos deve ocorrer sobretudo em janeiro, mas 28,6% dos trabalhadores têm chance de efetivação.

Responsável também por pesquisas de intenção de consumo no Natal, a Fecomércio-RS não contabiliza dados específicos sobre a venda de produtos de Natal. Contudo, houve um aumento dessa demanda, na avaliação de Patrícia Palermo, economista-chefe da federação:

— Pessoas que dão presentes de Natal acabam vivenciando o Natal. Então, elas acabam arrumando suas casas, e isso obviamente movimenta esse tipo de mercado. O que a gente tem visto é que efetivamente, para dentro dos lares, provavelmente os hábitos tenham mudado, e as pessoas têm decorado mais as suas casas.

A constatação, conforme a especialista, decorre da observação do crescimento dos espaços dedicados às decorações natalinas em lojas e supermercados, por exemplo.

— O espaço dentro de uma loja sempre é algo caro. Então, se todo ano um espaço de venda de Natal cresce, é porque o consumo daquele item está crescendo — afirma.

Neste ano, 47,6% das pessoas entrevistadas pela pesquisa da Fecomércio afirmaram que comprariam presentes de Natal, com um gasto médio por pessoa que deve atingir R$ 700,11.