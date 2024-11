“Biscoitos de Natal”: esse foi o pedido do pequeno Vicente Shuck, 3 anos, logo que entrou na casa do Papai Noel e viu o bom velhinho. O espaço, decorado para a ocasião, faz parte das atrações do 29º Natal dos Anjos, em Dois Irmãos. O município do Vale do Sinos, localizado a pouco mais de 55 quilômetros de distância de Porto Alegre, conta com programação especial até o dia 6 de janeiro.