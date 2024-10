Natal Luz de Gramado: tudo que você precisa saber para curtir a programação de 2024

A decoração natalina montada na área urbana de Gramado já anuncia a chegada da 39ª edição do Natal Luz, que começa nesta quinta-feira (24). A abertura oficial ocorre a partir das 18h, na Rua Coberta, com apresentação da Orquestra Sinfônica de Gramado, intervenções artísticas e entrega da chave da cidade ao grande anfitrião da noite, o Papai Noel. Com quase 90 dias de programação, o evento contará com atrações todos os dias, a partir das 9h, em diversos pontos do munícipio da Região das Hortênsias, até 19 de janeiro de 2025.