Fundo com R$ 39,1 milhões para apoiar empresas atingidas pela enchente é lançado em Porto Alegre

Muito impactadas pela enchente que atingiu o Rio Grande do Sul em maio, as micro e pequenas empresas (MPEs) gaúchas têm nova alternativa de socorro financeiro para acelerar a recuperação de seus negócios. Foi lançado nesta quarta-feira (9), em evento realizado na Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul), em Porto Alegre, o fundo Estímulo Retomada RS. Financiado por 11 entidades, o fundo terá inicialmente R$ 39,1 milhões, já disponíveis para contratação pelos interessados.