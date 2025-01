Trump diz que há uma "escória violenta" infiltrada nos EUA devido às fronteiras abertas

"Nosso país é um desastre, uma chacota no mundo inteiro. Isso é o que acontece quando há FRONTEIRAS ABERTAS, com uma liderança fraca, ineficaz e praticamente inexistente ", afirmou o republicano em sua rede Truth Social.

Ele os classificou como "incompetentes e corruptos" por terem passado "todas as suas horas" atacando-o judicialmente, "em vez de se concentrarem em proteger os americanos da escória violenta externa e interna que se infiltrou no governo e na nação".

O futuro presidente usou, assim, o ataque com uma caminhonete em Nova Orleans, supostamente cometido por um corretor de imóveis que serviu no Exército, para criticar o chefe do Executivo em fim de mandato, o democrata Joe Biden.