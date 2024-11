Na noite de 22 de outubro, os policiais militares Éverton Kirsch Júnior e Rodrigo Weber Volz, ambos de 31 anos, receberam um chamado para atender ocorrência de briga familiar. Eles se deslocaram até o endereço indicado, no bairro Ouro Branco, em Novo Hamburgo. Enquanto os PMs conversavam com Cleris Crippa, 70 anos, e Eugênio Crippa, 74, foram surpreendidos pelo filho do casal, Edson, 45, que disparou contra os brigadianos e familiares.