Criminosos que faziam telentrega de drogas à luz do dia são alvo de uma operação policial na manhã desta quarta-feira (27), no Vale do Sinos. A quadrilha mantinha um grupo pelo WhatsApp, onde recebia pedidos, e realizava a telentrega por meio de carros ou motos. Ao longo da investigação, policiais civis disfarçados realizaram compras, autorizadas pela Justiça, para embasar o inquérito policial. As imagens foram obtidas por GZH.