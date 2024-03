O primeiro dos quatro júris marcados para julgar o traficante José Dalvani Nunes Rodrigues, conhecido como Minhoca, foi suspenso por volta do meio-dia desta segunda-feira (18). Após o sorteio dos jurados, Minhoca decidiu destituir a banca de advogados, comandada pelo advogado Jean Severo, na 2ª Vara do Júri do Foro Central, em Porto Alegre.